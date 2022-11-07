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Противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи — оперативное командование "Юг"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1440
Время на прочтение
1 мин
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Противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи — оперативное командование "Юг"

Фото: Associated Press

Ситуация в операционных районах на юге Украины стабильно напряженная, но контролируемая.

На южнобугском направлении РФ ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Враг продолжает наносить огненное поражение по позициям украинских войск, общинам, прилегающим к линии фронта и тыловым районам, разрушая инфраструктуру, убивая мирное население.

В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии активно использует беспилотных воздушных шпионов вдоль линии столкновения и в местах нанесения системного огневого поражения: Николаев и окрестности, Никопольщина, Черноморское побережье.

Напомним, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и артиллерийских обстрелов остаются актуальными.

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Дата публикации
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1440
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