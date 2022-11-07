Противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи — оперативное командование "Юг"

Ситуация в операционных районах на юге Украины стабильно напряженная, но контролируемая.
На южнобугском направлении РФ ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Враг продолжает наносить огненное поражение по позициям украинских войск, общинам, прилегающим к линии фронта и тыловым районам, разрушая инфраструктуру, убивая мирное население.
В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии активно использует беспилотных воздушных шпионов вдоль линии столкновения и в местах нанесения системного огневого поражения: Николаев и окрестности, Никопольщина, Черноморское побережье.
Напомним, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и артиллерийских обстрелов остаются актуальными.
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