Противник ведет воздушную разведку: Генштаб сообщил, на каких направлениях враг готовится к наступлению

Противник ведет воздушную разведку: Генштаб сообщил, на каких направлениях враг готовится к наступлению

Основные усилия оккупанты продолжают сосредоточиваться на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг наступательных действий не производил. Ведет оборону.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 9 мая.

"На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. Противник ведет воздушную разведку", — заявили там.

Напомним, что вчера, 7 мая, украинские защитники освободили от оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области — село Циркуны.

А на оккупированных территориях враг распространяет фейки о принудительной мобилизации в Украине.

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