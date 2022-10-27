Противник выискивает способы обновить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр – ОК "Юг"

Стала известна оперативная ситуация на юге Украины: результат за 26.10.2022.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация на южнобукском направлении по всей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая.

Противник продолжает активную оборону, выискивает способы обновить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов, танков и авиации.

Ударным вертолетом Ка-52 враг атаковал наши позиции, за что точным выстрелом воинов-зенитчиков «Аллигатор» был сбит.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения.

Продолжает враг атаки дронами-камикадзе. Поздним вечером по югу материковой Украины из временно оккупированного Крыма выпущено около двух десятков дронов типа «Shahed-136». Силами противовоздушной обороны 3 сбиты над Николаевщиной, 15 – над Одесщиной, еще 1 – над Винницкой областью.

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Напомним, что вечером 26 октября украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа. Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков «Shahed-136».

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что беспилотники не могут уклоняться от ракет систем ПВО.

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