"Противники по дорогам валяются": Арестович описал ситуацию в Лимане и намекнул на другие успехи ВСУ

Кроме Лимана, "из состава РФ выходят" еще несколько населенных пунктов, сообщил Арестович, намекнув на успехи защитников Украины.

На вечер 1 октября украинские войска взяли под контроль Лиман Донецкой области. ВСУ фактически добивают остатки российской группировки.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Российские источники сообщили о том, что Лиман вышел из состава Российской Федерации ускоренно, пробыв там 12 часов. И эти же злые языки – не мы, не я – утверждают, что там начался ускоренный выход других населенных пунктов из состава РФ как в Харьковской, так и в Луганской и Донецкой областях одновременно. Вот, говорят — Диброва или Кузьмине. В Заречном и Торском — непонятно, кто-то говорит, что уже бои идут", — рассказал Арестович.

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По его данным, за Лиман продолжаются бои, однако там уже уничтожены или добиваются до 5 батальонов российской армии. Часть врагов попала в плен.

"Президент подтвердил украинский флаг в Лимане, хотя там бои идут. Ну, понятно, их там добивают сейчас. По уточненной численности, там около пяти батальонов легли или добиваются. Там много уничтоженных противников по дорогам валяются. То есть противник частично уничтожен, частично уничтожается, частично попал в плен. Но, кстати, многие успели уйти пешком по лесам. Они оставили очень много военной техники", – описал ситуацию в Лимане советник ОП.

Напомним, 1 октября украинские войска зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг. Перед этим ВСУ освободили пять населенных пунктов вблизи Лимана на Донетчине – Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки, взяв таким образом российскую группировку в окружение.

После освобождения Лимана для ВСУ откроются ворота для освобождения всего Донбасса.

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