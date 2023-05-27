Противоречит заявлениям Путина: в России выдвинули новые "условия" окончания войны

В Министерстве иностранных дел России выдали новые "условия" окончания войны. Так, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственным.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

"Урегулирование возможно только при прекращении боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года", — заявил Галузин.

Ранее президент РФ Владимир Путин утверждал, что Москва якобы не против членства Украины в ЕС. Требования по "признанию русского языка государственным" ранее не озвучивались.

Напомним, ранее в Кремле единственным вариантом окончания войны для себя называли завершение "СВО" с выгодой для Москвы.

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