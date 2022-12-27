Недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его триумфальное выступление в Конгрессе США зафиксировали результат, полученный на предыдущем саммите НАТО в Бухаресте. Однако в США все еще есть противостояние двух разных точек зрения касательно поддержки Украины.

Такое мнение "24 каналу" высказал российский публицист и оппозиционер, живущий в США, Андрей Пионтковский.

Публицист отметил, что визит Зеленского в США также показал – осталась серьезная проблема в отношениях с Западом.

Он объясняет, что нет никаких вопросов или претензий к политической позиции партнеров Украины, однако есть вопросы к реализации этой политической поддержки. В качестве примера он вспомнил, что на пресс-конференции Байдена и Зеленского, когда украинская журналистка спросила у президента США, будут ли переданы Украине дальнобойные ракеты ATACMS, Байден сначала пытался отшутиться, но потом очень неубедительно оправдывался.

Это показывает, что полностью это противостояние двух разных точек зрения касательно поддержки Украины в администрации Байдена еще не завершено. И хотя после каждой передачи озвученного вооружения казалось, что "линия Блинкена и Остина окончательно победила линию Салливана, а формула "мы хотим победы Украины", победила формулу "мы не хотим допустить проигрыша Украины", это до сих пор не так.

"Остатки этой второй позиции все-таки еще присутствуют. Но с глобальных позиций понимание роли Украины как наиболее активного члена НАТО Запад не может отойти дальше. Это – решение задачи его безопасности. Основываясь на этой позиции, Запад не может продолжать налагать ограничения",– отметил он.

Визит Зеленского в США

21 декабря Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Вашингтоне, а также выступил в Конгрессе США.

Байден распорядился выделить Украине военную помощь на $1 млрд, в которую будут входить в частности ЗРК Patriot.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что Украина активно работает над тем, чтобы США передали больше систем противовоздушной обороны Patriot, которые так необходимы для защиты Украины от атак РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Patriot подготовят к эксплуатации в Украине менее чем за полгода.

Читайте также: