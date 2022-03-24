Противовоздушная оборона Украины становится удивительной козырной картой против России

Россия вторглась в Украину в феврале с арсеналом современных истребителей, бомбардировщиков и управляемых ракет, но значительные боевые потери за более чем три недели боев ставят под сомнение, сможет ли Москва когда-нибудь полностью доминировать в небе.

Для нанесения тяжелых потерь российским боевым самолетам и вертолетам украинские военные используют смесь советских зенитных систем 80-х годов и современных поставляемых США и другими Западными странами. США и другие страны спешно снабжают дополнительные противовоздушные системы, чтобы помочь пополнить арсенал Украины для дальнейшего наказания России.

По словам украинских военных, эти усилия привели по крайней мере к относительному временному затишью российских операций в небе. В последние дни российские официальные лица все чаще отмечают, что они используют крылатые и баллистические ракеты для атаки целей в Украине.

Масштабы потерь российской авиации сложно определить. В понедельник Генеральный штаб Украины заявил, что с начала войны было уничтожено 97 российских самолетов, в том числе 121 вертолет и 24 беспилотника. В то же время Oryx Blog, сайт, который отслеживает потери военной техники, сообщает, что Россия потеряла 15 самолетов, 34 вертолета и 13 беспилотников. Среди сбитых систем – современные российские ударные истребители Су-34 и боевые вертолеты Ка-52.

Снабжение современных противовоздушных систем меньшей дальности от стран Запада было жизненно важным для способности Киева защитить себя. Во время визита в США в ноябре министр обороны Украины Алексей Резников настаивал на предоставлении Вашингтоном систем ПВО, в частности, современных противоракетных систем Patriot. В то время как Россия накапливала войска и танки на украинской границе, команда Пентагона отправилась в Украину, чтобы оценить противовоздушную оборону. Тогда Соединенные Штаты отказались передавать Patriots, а отправили ракеты Stinger, которые украинские пехотные подразделения быстро интегрировали, по словам бывших украинских чиновников обороны.

На прошлой неделе США заявили о предоставлении Украине в рамках пакета военной помощи 800 миллионов долларов и поставки еще 800 систем Stinger для увеличения запасов.

Стингеры / Алексей Резников / Facebook

Поступление оружия помогло Украине укрепить оборону, но не предотвратить значительные потери от российских авиаударов по военным и гражданским объектам. В последние дни Россия нанесла удары на востоке Украины и вблизи украинской границы с Польшей. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призвал Запад ввести бесполетную зону над его страной. Однако эта просьба была отклонена, в частности, из-за риска эскалации и прямого участия стран НАТО в войне против России.

Неспособность России захватить воздушное пространство над Украиной, по мнению оборонных аналитиков, связана с дорогостоящими ошибками в первые дни боевых действий. Россия нанесла удары баллистическими и крылатыми ракетами по военным объектам, разрушив взлетно-посадочные полосы аэропортов и уничтожив радарные системы раннего предупреждения. Но ей не удалось вывести из строя большинство зенитно-ракетных комплексов Украины.

"Они не уничтожили нашу противовоздушную оборону в первые 48 часов", – сказал Олег Жданов, полковник запаса украинской армии и военный аналитик. "Это была их критическая ошибка. Теперь подобраться к нашей ПВО практически невозможно".

Украинские противовоздушные системы большой дальности также заставили российских пилотов лететь ниже во избежание этих систем, но это поставило их в зону действия переносных противотанковых комплексов, считают аналитики оборонной отрасли. В результате этого российские самолеты оказались под прицелом ракет меньшей дальности с тепловой наводкой, что стало превращаться в тир для украинских ПВО в некоторых частях страны.

За восемь лет, с тех пор, как Россия поддержала сепаратистов на Донбассе, что привело к боевым действиям там, Киев разработал стратегию, как бороться со своим более мощным врагом. "Мы разработали разные приемы, чтобы дать врагу по зубам", — сказал спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

Украинский противовоздушный арсенал преимущественно состоит из оружия, оставшегося после распада Советского Союза 30 лет назад. Среди оборудования система большой дальности С-300, которая когда-то была самой популярной системой, поступившей на вооружение Советского Союза в 70-х годах. Несмотря на свой возраст, такое оружие остается эффективным, поражая цели на расстоянии 25 миль или больше, в зависимости от модели и конфигурации.

По данным российского государственного экспортного агентства, зенитная ракетная система "БУК" достигает воздушных целей на расстоянии до 28 миль, ее эффективность была грубо продемонстрирована во время сбития пассажирского самолета Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году, после чего Нидерландский суд предъявил обвинения четырем мужчинам, связанным с деятельностью за рубежом России.

"Военно-воздушные силы успешно избивают оккупантов оружием 80-х годов", — говорится в заявлении командования ВВС Украины.

Ноу-хау украинских военных в использовании старого оборудования не осталось незамеченным Западными союзниками. Германия и Нидерланды отправили системы противовоздушной обороны Patriot в Словакию, чтобы освободить С-300 времен Варшавского договора для поставки в Украину. США также посылают в Украину зенитные системы SA-8 советских времен, которые она тайно приобрела для поддержки вооруженных сил этой страны.

Украинские военные не публикуют подробностей о боевых действиях ПВО, но социальные сети пестрят видеороликами, на которых российские боевые самолеты и вертолеты горят и распадаются в небе.

После месяца боевых действий украинская противовоздушная оборона также понесла потери. По данным Международного института стратегических исследований Лондонского оборонного аналитического центра, страна имела 250 систем С-300 до начала войны. Россия заявила, что с тех пор уничтожила 123 украинских системы ПВО, в частности, С-300 и другие системы. По данным Oryx, Украина потеряла 18 зенитно-ракетных систем и российские войска захватили около 16 систем малой дальности, переносные ракетные установки.

Некоторые украинские регионы остаются достаточно беззащитными от воздушного нападения, например, в осажденном Мариуполе на юго-востоке страны, российские авиаудары поразили гражданские объекты, школы, роддом и больницу для лечения рака, а также театр, служивший убежищем.

Мариуполь / Associated Press

Однако противовоздушная оборона других городов, прежде всего Киева, остается укрепленной, говорят оборонные аналитики и украинские чиновники.

Москва стала наносить авиаудары из-за пределов досягаемости украинской противовоздушной обороны. Когда самолеты наносили ракетные удары по объектам ремонта самолетов и военно-тренировочного лагеря на западе Украины, они делали это в относительной безопасности, пролетая над Черным морем и используя оружие дальнего радиуса действия.

Эффективности украинской ПВО способствовали новые подходы к ведению боевых действий, которые были приняты военными после переориентации в стандарты НАТО и отказа от советского централизованного командования.

Действия этих подразделений стали быстрее и, в конце концов, более эффективными", — говорит Игорь Романенко, бывший заместитель начальника штаба вооруженных сил Украины, специализировавшийся на вопросах противовоздушной обороны.

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