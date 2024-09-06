План Украины – телеграфировать Путину, что она будет удерживать территорию РФ и уничтожать цели столько, сколько потребуется для достижения целей.

Курская операция все еще имеет потенциальные дипломатические преимущества, даже если не все военные цели будут достигнуты.

Такое мнение высказал австралийский генерал в отставке и научный сотрудник Института Лоуи Мик Райан, сообщает The New York Times.

Райан отметил, что несмотря на неудачу Украины с тем, чтобы оттянуть российские войска из Донбасса, Курская операция "заставила Запад по крайней мере пересмотреть некоторые свои стратегические предположения о возможностях Украины".

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"К сожалению, это не привело к изменению стратегии от "защищать Украину столько, сколько понадобится", что является стратегией на поражение", – считает генерал.

Он также выразил мнение, что план Киева, похоже, направлен на то, чтобы телеграфировать президенту России Владимиру Путину, "что Украина будет удерживать территорию России и уничтожать российские силы и стратегические цели столько времени, сколько потребуется для достижения целей".

В публикации отмечается, что теория победы Путина основывается на идее, что он может пережить готовность Запада оказывать мощную военную поддержку Киеву, одновременно нарушая способность Украины функционировать, разрушая критически важную инфраструктуру, подавляя экономику и терроризируя население через ракетные удары и атаки дронами.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы будут удерживать территорию Курщины, "поскольку она является неотъемлемой частью плана победы Украины, который будет представлен нашим международным партнерам, в том числе США".

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