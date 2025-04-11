Провал контрнаступления: союзники советовали одно, но Сырский убедил Зеленского поступить иначе — The Times

Президент Зеленский и главком ВСУ Сырский / © ТСН.ua

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Летом 2023 года, когда украинская армия начала долгожданное «весеннее контрнаступление», кодовое название для одного решающего наступления было названо не в честь известного украинского деятеля или места, а в честь британского политика. Ось «Уоллеса» отсылала к Бену Уоллесу, на тот момент министру обороны Великобритании, сыгравшему ведущую роль в получении Украиной необходимого оружия в первые дни войны.

Об этом говорится в статье The Times «Нерассказанная история решающей роли британских военачальников в Украине».

По информации издания, украинцы четко дали понять, что весну 2023 года они хотят пойти в наступление против России, чего в общественности с нетерпением ждали как «весеннее наступление». Однако и американцы, и британцы сомневались, что Украина готова.

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Будущее контрнаступление должно было стать переломным моментом в войне. Внутри коалиции было ощущение оптимизма, что битва будет последней для Украины и президент Путин будет вынужден заключить мир.

Задержка как одна из причин неудачи контрнастпупа

Британцы убеждали начинать контрнаступление как можно раньше. Но у украинцев возникла проблема. По плану все оборудование из США, Великобритании и других стран должно было прибыть до конца марта. Но конец марта превратился в конец апреля, а затем в конец мая.

«Украина продолжала ждать, пока они получат весь комплект, мы продолжали говорить, что вам нужно просто пойти, Россия не сильна. Вам нужно бросить им вызов, у вас достаточно комплекта», — сказал источник в военных кругах Великобритании.

На тот момент оружие, которое им предоставили для контрнаступления, отвечало тому, что имела вся британская армия. Время шло, россияне воспользовались возможностью и окопались.

Подготовка к контрнаступлению

Когда украинцы наконец-то начали наступление в начале июня, возникла новая проблема. Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин и его американские коллеги настаивали на стратегии «истощать, растянуть, ударить» (starve, stretch and strike). Под «истощением» подразумевались удары по логистическим узлам, чтобы ограничить поставки российских войск.

Под растяжением — демонстрационные действия и отвлекающие маневры на разных направлениях. Одно из этих направлений получило кодовое имя Уоллес. «Снабжение NLAW, танков и Storm Shadow состоялось так рано именно из-за Уоллеса», — сказал один из источников.

Однако внутри британского Минобороны и МИД началось сопротивление. Опасались, что передача Украине все более тяжелого вооружения может привести к эскалации конфликта с Россией. В то же время Кремль размахивал ядерной «дубинкой» и в марте объявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси впервые с момента распада СССР ядерное оружие находится за пределами российских границ.

Для реализации этапа «удар» в стратегии требовалась концентрация сил и огня на одном участке фронта, где у Украины был лучший шанс на прорыв. К этому украинцев призывали британские и американские военные.

Зеленский и Сырский поступили не так, как советовали США и Великобритания

Но у президента Зеленского были другие идеи. Генерал Александр Сырский, тогдашний командующий сухопутными войсками Украины, убедил его попробовать такую стратегию: одновременно нанести ущерб на севере и атаковать изо всех сил на юго-востоке.

Вместо того чтобы сосредоточиться на южном прорыве (чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым), украинцы разделили боевые силы. Настоящего прорыва так и не произошло.

Американцы были нетерпеливы

Это разочаровало американцев, как и тот факт, что украинские силы на земле двигались медленнее, чем требовали США.

«Американцы были нетерпеливы. Они подошли к тому этапу, когда проводили свои военные учения, и пора наступать», — сказал один из бывших высокопоставленных источников в сфере обороны.

Украинцы сказали, что все, включая американцев и британцев, недооценили российские преграды впереди и факты современного поля боя. Путь был усеян российскими минами, и пытавшиеся их разминировать столкнулись с дополнительной угрозой взрыва беспилотника над их головами.

Залужный объяснил британским военным начальникам, что многие военнообязанные — в возрасте тридцати и сорока лет, а не двадцати. Понятно, что американцы удивлялись, «что к черту происходит» и призывали украинцев «идти гораздо более жесткими темпами».

Именно в этот момент отношения между украинцами и американцами «упали ко дну».

Радакин прервал давно запланированный отпуск и сказал Уоллесу, с которым тесно работал: «Я должен отправиться в Украину и свести обе стороны за стол. Все становится слишком конфликтным».

План заключался в том, чтобы Радакин провел переговоры с Залужным, выслушал позицию украинцев и попытался донести ее до американцев с помощью видеосвязи из Киева.

По информации издания, Марк Милли и генерал Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе и Африке, были очень разочарованы Залужным. Залужный, в свою очередь, был разочарован давлением Америки.

С приближением Рождества зимой 2023/2024, спустя примерно шесть месяцев после летнего контрнаступления, украинские войска мало продвинулись перед лицом закрепленного российского сопротивления. Война гремела дальше и продолжается до сих пор.

Ранее в NYT рассказали об «авантюре» Сырского, которая сорвала первоначальный план контрнаступления в 2023 году.