Провал на поле боя заставляет Путина сигнализировать о готовности к переговорам – Жданов

Президент России Владимир Путин изменил свою позицию и отчаянно хочет переговоров с Украиной. Ведь он осознает, что российская армия терпит поражение на поле боя, а военная мощь – не равносильна.

Об этом в интервью рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Офицеры пытаются донести до Путина реальную картину дел и объясняют, что ВС РФ на сегодняшний день потеряли наступательный потенциал полностью, а завтра они потеряют и оборонный потенциал. Даже тот миллион мобилизованных, которых Путин мечтает собрать, не будет воевать. Они просто разбегутся. Путин это понимает и говорит о том, что он готов к переговорам. Это же повторяют и его чиновники Песков, Лавров и т.д. В принципе, они даже согласны переговоры провести с нашим президентом. Раньше они его не видели вообще как сторону. Для Путина важны не смысл и содержание этих переговоров, а факт. Дело в том, что одним из условий будет временное прекращение огня, гарантирующее Путину отсрочку проигрыша в этой войне", — пояснил Жданов.

Напомним, по мнению международного обозревателя Ивана Яковины, вероятнее всего, к зиме российские войска уйдут из Херсона, а Путин заявит о "перемирии".

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