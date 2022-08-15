Провал по захвату Донецкой области Россия расценит как неудачу в целях в Украине — британская разведка

Россия находится на этапе планирования проведения "референдума" о присоединении "ДНР" к России.

Кремль, по всей вероятности, воспримет провал военных в захвате всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве отметили, что 11 августа пропагандистские СМИ РФ сообщили, что "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что дата проведения "референдума о присоединении "ДНР" к России" будет объявлена после "полного освобождения ДНР".

При этом в июне журналисты-расследователи опубликовали доказательства стратегии планирования "ДНР" по проведению такого "референдума" и обеспечению того, чтобы не менее 70% голосов было "отдано" за присоединение к России.

"Вполне возможно, что Россия находится на этапе планирования проведения референдума, хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении голосования", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ отразили наступление российских оккупантов в направлении Песков и Первомайского в Донецкой области.

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