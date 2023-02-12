Провал под Угледаром подорвал веру россиян в способность начать новое большое наступление — ISW

Российские военные готовятся усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако противник не располагает необходимыми для начала широкомасштабной наступательной операции ресурсами.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

По словам аналитиков, российские милблогеры выглядят деморализованными из-за перспектив Кремля осуществить большое наступление. В то же время, обвиняют чиновников администрации президента РФ в создании недостижимых ожиданий.

"Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны начать решительную наступательную операцию", – говорится в отчете.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия уже начала свое большое наступление, с которым у агрессора возникли проблемы.

Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил о безуспешном наступлении РФ вблизи Угледара: враг терпит только потери. Однако еще рано говорить о провале российской атаки. Россияне сейчас скапливают силы на юге Запорожской области и на территории Луганской области.

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