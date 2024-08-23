Провал россиян под Покровском: в ВСУ рассказали, что потерял враг

На Покровском и Кураховском направлениях за прошедшие сутки возросла интенсивность атак со стороны российских оккупантов, захватчики примерно 250 раз обстреливали позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины им. Якова Гандзюка.

Враги также совершили по позициям 59 ОМПБр более 150 сбросов с беспилотников, рассказал офицер этой бригады Сергей Цехоцкий в эфире канала "Киев24".

Защитник Украины также рассказал о провальной атаке, которую совершили противники возле села Карловка Донецкой области (находится под Покровском).

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"Враг пытался атаковать на БМП-2 в районе населенного пункта Карловка. Две БМП были уничтожены с личным составом", – поделился воин.

Стоит отметить, что Россия на нашей земле уже понесла огромные потери в технике и живой силе. По состоянию на 23 августа ликвидировано около 605 330 противников, а также, в том числе 16 599 вражеских боевых бронированных машин.

Напомним, украинский город Покровск Донецкой области, ставший одним из центров боевых действий на востоке Украины, оказался под серьезной угрозой окружения российскими войсками. Несмотря на активные атаки украинских сил на территорию России, ситуация на фронте остается крайне напряженной, и Покровск с его 59 000 жителей может стать следующей жертвой российского наступления.

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