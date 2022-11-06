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Провальная атака оккупантов: ВСУ показали уничтожение и потери врага (видео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
2430
Время на прочтение
1 мин
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Провальная атака оккупантов: ВСУ показали уничтожение и потери врага (видео)

Фото: Associated Press

Украинские военные ликвидировали около 30 оккупантов.

Армия Российской Федерации потеряла около 30 человек личного состава в результате неудачной атаки против военных ВСУ в воскресенье, 6 ноября.

Видео в Facebook обнародовала 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ.

Вооруженные силы Украины ликвидировали около 30 оккупантов. В ВСУ отметили, что российские командиры ставят к своим солдатам, как к "пушечному мясу".

"Отношение командиров к людям, использование человеческого ресурса как "пушечного мяса", без преувеличений. Доказательства их ничтожности и необученности. Сидят такие, думают: "Третья рота! В пять утра выдвигаетесь на штурм". Выдвинулись… Это одно из их наступлений, всего одно. Такие происходят каждый день", — говорится в комментарии к видео.

Напомним, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 6 ноября армия Российской Федерации потеряла около 75 930 солдат в войне против Украины.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2430
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