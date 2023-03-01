Провальное наступление: на оперативных направлениях россияне получают "по зубам" от ВСУ

На разных направлениях оккупанты получают "по зубам" от ВСУ. Однако тяжелые бои идут в Бахмуте.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

Под Угледаром противник понес большие потери в технике и живой силе. В Запорожском направлении враг также не имеет успехов. На Лиманском направлении атаки продолжаются, но вражеская армия не имеет необходимого вооружения.

“Наступление на Запорожском направлении заглох. На Лиманском направлении они продолжают атаковать мелкими группами без техники, а на отдельных участках стали в оборону. На Бахмутском направлении продолжается пришествие РФ, но какими силами. "Вагнеровцы" там бросили уже в атаку свои кадровые части. Их наступление отменилось за счет яростного сопротивления ВСУ”, — рассказал Евгений Карась.

Напомним, что сейчас ситуация в Бахмуте на Донетчине критическая. Все больше — ближайшие недели станут решающими.

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