Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Провальное наступление: на оперативных направлениях россияне получают "по зубам" от ВСУ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Провальное наступление: на оперативных направлениях россияне получают "по зубам" от ВСУ

Фото: Associated Press

Повторное наступление о котором говорили западные аналитики и высшее военное руководство, является неуспешным.

На разных направлениях оккупанты получают "по зубам" от ВСУ. Однако тяжелые бои идут в Бахмуте.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

Под Угледаром противник понес большие потери в технике и живой силе. В Запорожском направлении враг также не имеет успехов. На Лиманском направлении атаки продолжаются, но вражеская армия не имеет необходимого вооружения.

“Наступление на Запорожском направлении заглох. На Лиманском направлении они продолжают атаковать мелкими группами без техники, а на отдельных участках стали в оборону. На Бахмутском направлении продолжается пришествие РФ, но какими силами. "Вагнеровцы" там бросили уже в атаку свои кадровые части. Их наступление отменилось за счет яростного сопротивления ВСУ”, — рассказал Евгений Карась.

Напомним, что сейчас ситуация в Бахмуте на Донетчине критическая. Все больше — ближайшие недели станут решающими.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
390
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация