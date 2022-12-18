Провалы наступления под Бахмутом усиливают раскол в путинской армии — ISW

Боевики ДНР и ЧВК "Вагнера" поспорили, кто из них воюет в районе Бахмута

Российские войска продолжают попытки захватить город Бахмут на Донбассе, в частности, в этом направлении активно пытаются продвигаться боевики ЧВК "Вагнер".

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны ( ISW ).

Недавно главарь еще одной подконтрольной Кремлю террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что его боевики также принимают участие в боях в районе Бахмута.

Эксперты отмечают, что после этого заявления на Пушилина посыпалась критика со стороны российских "военкоров", отрицавших причастность боевиков "ДНР" к боям в районе Бахмута.

"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер" — ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", — указывают в отчете ISW.

Аналитики ISW продолжения военных действий за счет боевиков ЧВК "Вагнера" вокруг Бахмута может способствовать расколу между разными группировками российских агрессоров, а также дискредитирует боевиков террористической группировки "ДНР".

Напомним, ранее сообщалось, что россияне наступают на Донбассе, а ВСУ уничтожают скопления оккупантов и их склады.

Также мы ранее информировали, что эксочельщик Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что российский диктатор Владимир Путин поставил своим войскам задачу – к Новому году захватить весь Донбасс, в частности, очень важна для них Бахмут.

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