"Провел операцию по сворачиванию": ВСУ ликвидировали российского старшего лейтенанта (фото)

Российская армия теряет своих бойцов на фронте.

Во время войны РФ против Украины был ликвидирован старший лейтенант российской армии Виктор Юрченко.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Телеграмм.

"Лейтенант Виктор Юрченко успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", — отметил военный.

Ранее стало известно, что в Украине ликвидированы российский полковник, лейтенант и два старших лейтенанта.

Общая цифра боевых потерь среди личного состава армии России на 1 октября составляет 59 610. За сутки ликвидировано еще 530 оккупантов. Данные уточняются. Наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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