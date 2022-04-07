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Провел "спецоперацию" в своей голове: украинский нардеп отреагировал на заявления Лукашенко

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Провел "спецоперацию" в своей голове: украинский нардеп отреагировал на заявления Лукашенко

Associated Press

Украинские разведчики полностью контролируют ситуацию в Украине.

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы "проведении спецоперации в Украине". Он отметил, что ничего подобного в Украине не было.

Об этом он сказал во время телемарафона UA разом.

"Спецоперация, о которой никто не знает, наверное, родилась и была проведена в голове Лукашенко. Конечно, никаких спецопераций на территории Украины белорусские спецслужбы не проводили. Наши разведчики и контрразведчики полностью контролируют ситуацию. И ничего подобного не было зафиксировано", – заявил нардеп .

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел "спецоперацию" в Украине. Более того, он пригрозил "ответить по-другому".

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