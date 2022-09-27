"Провели операцию по сворачиванию": ВСУ ликвидировали полковника и трех лейтенантов РФ

В Украине ликвидировали российского полковника, лейтенанта и двух старших лейтенантов.
Украинские защитники ликвидировали российского полковника Андрея Брызгалина, лейтенанта Евгения Нагуськина и старших лейтенантов Ивана Колышенко и Олега Ташматова
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Телеграмме.
По его словам, все четверо "успешно провели операцию по сворачиванию и организованному перекидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении". А полковника Брызгалина "прикопали как обычно, по тихому".
Напомним, в течение суток 26 сентября подразделения ВСУ на южном фронте нанесли ощутимые потери врагу, в частности, потопили вражескую баржу и ликвидировали четыре склада с боеприпасами в Херсонской области.
Читайте также:
- Россия не атакует "Калибрамы" и "Искандерами": в Воздушных силах рассказали, почему Москва их бережет
- "Ни подготовки, ни стрельбищь, них*я": мобилизованные россияне, чуть не плача, рассказывают, что их сразу отправили на фронт (видео)
- "Проглотят": вестник апокалипсиса Медведев издал "фонтан диарейной демагогии" об использовании РФ ядерного оружия