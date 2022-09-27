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"Провели операцию по сворачиванию": ВСУ ликвидировали полковника и трех лейтенантов РФ

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"Провели операцию по сворачиванию": ВСУ ликвидировали полковника и трех лейтенантов РФ

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине ликвидировали российского полковника, лейтенанта и двух старших лейтенантов.

Украинские защитники ликвидировали российского полковника Андрея Брызгалина, лейтенанта Евгения Нагуськина и старших лейтенантов Ивана Колышенко и Олега Ташматова

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Телеграмме.

По его словам, все четверо "успешно провели операцию по сворачиванию и организованному перекидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении". А полковника Брызгалина "прикопали как обычно, по тихому".

Напомним, в течение суток 26 сентября подразделения ВСУ на южном фронте нанесли ощутимые потери врагу, в частности, потопили вражескую баржу и ликвидировали четыре склада с боеприпасами в Херсонской области.

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