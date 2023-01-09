Проверка танкового батальона и перебрасывание оружия РФ: в Беларуси снова заметили военную активность

В Беларуси снова зафиксировали военную активность белорусской армии и российских оккупантов.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский гаюн".

Известно, что в Беларуси проходит боевую подготовку один из танковых батальонов 19-й механизированной бригады армии Беларуси. Военные 4 отдельного танкового батальона провели марш на полигон "Борисовский". Также белорусы готовятся учиться форсировать реку Березина.

Известно, что 8 января в Белоруссию прибыл еще один эшелон с военной техникой РФ. Всего в РБ россияне перебросили 30 вагонов с военной техникой, среди которой были 8 КАМАЗов, 6 тягачей МТ-ЛБ, 2 артиллерийские машины 1В15. Также в РБ прибыло до 100 человек личного состава РФ и боеприпасы. Этот эшелон прибыл со станции Зайцевка Воронежской области.

Угроза повторного вторжения со стороны Белоруссии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне сообщил, что Россия накапливает ресурсы и мобилизованные, чтобы осуществить повторное наступление на Украину. Под угрозой снова может оказаться Киев. Это подтверждают и другие представители власти, в частности, Владимир Зеленский и Алексей Данилов.

Генштаб ВСУ информировал, что у военно-промышленного комплекса РФ нет достаточных возможностей, чтобы провести расконсервацию вооружения и военной техники. Поэтому противник стягивает свой металлолом на белорусском направлении.

Также представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что ситуация на белорусской границе напряженная, однако контролируемая.

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