Проверял, все ли "идет по плану": Шойгу побывал на оккупированных территориях Украины

Во время визита "инспектировал" работу командующего российскими войсками в Украине Суровикина.

Во вторник, 8 ноября, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил командный пункт Объединенной группировки войск в зоне проведения так называемой "спецоперации ВС РФ".

Об этом информирует Министерство обороны РФ, опубликовав видео вроде бы с заседания командующих российской армией во главе с Шойгу.

"На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина по поводу текущей оперативной обстановки, характера действий противника, выполнения российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно — по вопросам обеспечения всеми видами обеспечения прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в пределах частичной мобилизации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Борьба между Шойгу и Пригожиным

Среди военного руководства РФ, в том числе владельца ПИК Пригожина и министра обороны РФ Шойгу, нарастает борьба. Как сообщили в Центре национального сопротивления, если несколько лет назад ПИК "Вагнера" выступала исключительно как частная компания по оказанию услуг, то сейчас ситуация меняется. Пригожин создает полноценное войско, которым сам и управляет. Деградация политических элит РФ приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении. В РФ наступает момент, когда отдельные политические игроки усиливают свои позиции.

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