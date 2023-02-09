Проверяли даже Буданова: западный журналист рассказал, как во время войны попасть к Зеленскому

Журналист отметил, что Зеленский на встрече с ним выглядел уставшим и взволнованным.

Западный журналист описал, какие во время войны попасть на встречу с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что для этого нужно пройти несколько уровней проверки.

Об этом пишет журналист немецкого издания Spiegel, который накануне брал интервью у президента Зеленского в Киеве.

Те, кто не работает в Офиса президента, должны заранее отправить на проверку свои документы. В помещении ОП посетителей ждет несколько уровней мер безопасности на контрольно-пропускных пунктах.

"Тепловизионные камеры и бдительные мужчины с гарнитурой в ушах ждут на третьем этаже. Посетители должны сдать наручные часы, мобильные телефоны и даже ручки, которые они принесли с собой. В начале войны Зеленский проводил интервью между мешками с песком. Теперь он принимает посетителей в золотом зале с инкрустированным паркетом и шелковыми обоями", — отмечает западный журналист.

Иностранцы отметили, что перед интервью в Офисе президента они встретили руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Его также проверяли, в частности, он проходил через металлоискатель. После разговора у Зеленского была назначена встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой. Он ждал на нее у ворот Офиса президента.

Западный журналист также добавил, что Зеленский во время разговора выглядел уставшим и взволнованным.

Напомним, премьер-министр Венгрии, которого считают другом Путина, Виктор Орбан смутился, когда увидел Зеленского на саммите ЕС.

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