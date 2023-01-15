Проверяли поля и наткнулись на российскую мину: в Херсонской области погибли двое мужчин

В Херсонской области вблизи Великой Александровки на мине, оставленной россиянами, подорвались двое местных жителей. Мужчины сразу погибли.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Два мужчины, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину. Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия", — рассказал он.

Глава ОВА в очередной раз напомнил, что минная опасность на Херсонщине остается очень высокой. И призвал людей воздержаться от посещения полей, лесополос и других мест, которые еще не обследовали саперы.

Минная опасность в Украине

Российские захватчики заминировали значительную часть находившихся территорий Украины или все еще находятся под оккупацией. Россияне часто проходят места, особенно дома людей и критическую инфраструктуру, при бегстве из населенных пунктов.

Так, недавно в Херсонской области на мине взорвался местный житель.

В Харьковской области в конце декабря автомобиль с супругами наехал на мину вблизи лесополосы, мужчина погиб.

А в районе села Бугаевка Чугуевского района Харьковской области в лесу на взрывном устройстве взорвались 47-летний мужчина и 7-летний мальчик.

Читайте также: