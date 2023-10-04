Провоцируют аварию: оккупанты на ЗАЭС вывели четвертый энергоблок из состояния "холодной остановки"

В "Энергоатоме" объяснили, что все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии холодной остановки.

Российские оккупанты на Запорожской атомной станции вывели четвертый энергоблок из состояния "холодной остановки" в состояние "горячей". Это запрещено нормами эксплуатации, поскольку может спровоцировать аварию.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Так, российские военные теперь переводят в состояние холодной остановки энергоблок №6. До этого момента он был в "горячем состоянии".

В "Энергоатоме" объяснили, что в соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, в которые в июне текущего года были внесены изменения, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии "холодной остановки". Перевод энергоблоков в более опасное состояние "горячая остановка" — запрещен.

"Несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирование ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", — заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Напомним, что оккупанты так боятся потерять Токмак, что вокруг города заливают окопы бетоном.

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