В течение суток зафиксировано десятт нарушений "тишины".

За прошедшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска десять раз нарушали режим прекращения огня: дважды было применено запрещено минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 11 октября.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня", — сообщили в штабе.

Вблизи Мирного оккупанты вели огонь применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. В направлении Причепиловки — дважды был осуществлен обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского враг обстрелял четыре раза позиции ООС, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе Попасной — дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Вероятно, "Орлан-10".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщили в ООС, а также отметили: на вооруженные провокации противника бойцы ВСУ открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

Как повиломлялося, Украинская делегация в ТКГ по Донбасса готова вернуться к очных встреч, чтобы сохранить конфиденциальность переговоров. Однако Минск как локация для таких встреч — неприемлем. Продолжаются консультации по поиску другой локации.

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