"Проводили секретные операции": в ГУР раскрыли детали освобождения острова Змеиный

ГУР заходили на остров Змеиный и заняли его таким образом, что в тот момент противника там не было.

Возвращение острова Змеиный – это сложный процесс, состоявшийся, в частности, благодаря операции с участием ГУР.

Об этом офицер спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Нацик" рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, несмотря на то, что россиянам удалось там закрепиться, им пришлось наконец "отпустить" остров.

"Потом стал вопрос контроля над Черным морем. Контроль над Черным морем без острова Змеиный как основной базы невозможен, чтобы там хранить, например, дополнительные материалы, которые нам могут понадобиться", — рассказал представитель ГУР.

Поэтому, рассказывает офицер, ГУР заходили на остров Змеиный и заняли его таким образом, что на тот момент противника там не было.

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"Показав свое присутствие после первого раза, как мы заняли остров Змеиный, они там летали как у себя дома. После первых запусков ракет из "Стингеров" они поняли, что мы там есть, и постоянно после того уже не летали. Сейчас они запускают по острова ракеты где-то с 30-50 километров, — добавил офицер ГУР.

Также командир группы ПЗРК спецподразделения ГУР "Артан" Александр "Февраль" рассказал подробности спецоперации по увольнению "вышек Бойко".

Тем временем россияне продолжают сбрасывать бомбы на Змеиный.

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