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Проводили воздушную разведку и били по населенным пунктам: какая оперативная обстановка на Харьковском направлении

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Проводили воздушную разведку и били по населенным пунктам: какая оперативная обстановка на Харьковском направлении

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Оккупанты на Харьковском направлении обстреливают населенные пункты из разного вооружения.

Россияне обстреляли из ствольной и реактивной систем районы 6 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотными летательными аппаратами провел воздушную разведку возле Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чеполя”, – рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что украинские военные готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны.

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