"Проводим оборонительную операцию и реагируем на атаки противника": украинский военный о "перемирии"

Украинские военные / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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Украинские защитники в ночь на 20 апреля 2029 года проводят оборонную операцию и реагируют только на действия оккупантов, заявил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы проводим оборонную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое влияние на наши позиции (в контексте объявленного Путиным так называемого "перемирия" - ред.)", — рассказал Волошин.

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По его словам, защитники будут отвечать на действия российской армии, в случае нарушенного россиянами объявленного ими же "перемирия".

"Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар", — отметил он.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что, несмотря на объявленное 19 апреля президентом России Владимиром Путиным Пасхальное «перемирие», на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия.