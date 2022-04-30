Проводят перегруппировку, готовятся и пытаются атаковать: в Генштабе рассказали о жалких потугах врага

Проводят перегруппировку, готовятся и пытаются атаковать: в Генштабе рассказали о жалких потугах врага

На Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения.

В Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления.

Об этом 30 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, на Таврическом направлении враг продолжает демонстративные действия с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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На Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются подготовительные меры противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.

В Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск.

На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию относительно угрозы населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.

Как сообщалось, Беларусь укрепляет свои территории в Брестской и Гомельской областях вблизи украинской границы. Вероятно, страна собирается совершить провокации в этих приграничных районах.

Леса в Ровенской области заминированы на случай нашествия врага из Беларуси

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