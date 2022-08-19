Проводят разведку, обучение и ведут обстрелы: в Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

Россияне не прекращают авиационные и ракетные удары по гражданским объектам по всей территории Украины. В то же время на Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как отмечается, армия и военно-воздушные силы Беларуси проводят обучение подразделений. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

“На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополья и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении российские убийцы производили огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Явирского. Враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

Напомним, что в Харькове на одной из остановок появилось первое укрытие от российских бомб и ракет.

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