"Проводят разведку": в Воздушных силах ВСУ рассказали, как оккупанты готовятся к ракетным атакам

Россия продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, для новых атак. Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетике, сегодня у РФ осталось не так уж много.



Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

По его словам, в преддверии нового удара захватчики должны проанализировать последствия предварительной атаки и определиться, куда они будут бить. А на это нужно время. Кроме того, вряд ли враг может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что он тратит.



Также на подготовку, а затем и частоту массированных ударов, влияют и погодные условия. Они имеют значение, например, для поднятия авиации и непосредственно фиксации обстрелов с воздуха.

"Они проводят от обстрела до обстрела соответствующую разведку, где нужно ударить еще, как нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали и как можно больнее",

– сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ.



Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что российские террористы готовят новый масштабный ракетный обстрел Украины. Это может произойти на следующей неделе.

"Нужно заранее заготовить в сухом виде продукты на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты", — сказал Арахамия.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. Только 23 ноября оккупанты выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Оккупанты хотят во время морозов оставить украинцев без электричества и тепла, чтобы заставить ВСУ капитулировать.

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