Провокации с территории Беларуси: что угрожает Украине и каким будет ответ ВСУ — прогноз эксперта

Российская авиация может использоваться для сброса корректированных авиабомб.

Повторное вторжение российских войск с территории Беларуси маловероятно, но существуют другие угрозы со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом говорил в комментарии "24 канала" военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

На территории своего государства-сателлита Россия все еще держит самолеты, "Искандеры" и другую военную технику.

Однако, по словам Свитана, ракетные комплексы "Искандер" расположены ближе к польской границе, поэтому очевидной угрозы они не представляют.

По его мнению, существует гипотетическая возможность, что российская авиация будет совершать боевые вылеты, не заходя в воздушное пространство Украины.

"Максимум авиация может использоваться для сброса корректированных авиабомб, действительно в приграничных областях может быть проблема с применением авиации", — отметил военный эксперт.

Но прежде, чем решиться на такие агрессивные действия, считает Роман Свитан, режим Лукашенко должен оценить возможные последствия от них.

“Как минимум, речь может идти об ответных ударах украинскими войсками, тогда Беларусь может остаться без света, газа, топлива и прочего, что сейчас происходит на территории России. Лукашенко это прекрасно понимает и вряд ли пойдет на такие риски”, — убежден эксперт.

Напомним, в Белоруссии вдруг заявили об очередном этапе проверки боевой готовности своих вооруженных сил.

Читайте также: