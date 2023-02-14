Провокации в неожиданных местах: эксперт рассказал, что задумала РФ к 24 февраля

У россиян ничего не выходит на фронте, говорит эксперт.

Российская армия может готовить провокации к годовщине полномасштабного вторжения и не только в Украине. Большое новое наступление РФ маловероятно.

Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в комментарии 24 канала.

По его мнению, если бы российские захватчики могли совершить мощные наступательные действия, то давно бы это сделали.

Также читайте В разведке рассказали, сможет ли Россия начать новое наступление 24 февраля

"Россияне пытаются сделать все возможное, но пока у них не получается", – сказал Гетьман.

Эксперт считает, что оккупантам пока ничего не остается как прибегнуть к провокациям на годовщину вторжения 24 февраля. По его словам, это вполне в стиле России – не может добиться преимущества на поле боя, поэтому переходит на ракеты.

"Россияне могут атаковать пограничные регионы ракетами С-300 и С-400, которые не являются высокоточными и дальнобойными, но их осталось очень много", – сказал Алексей Гетьман.

Военный эксперт также считает, что Россия может готовить провокации в Приднестровье, а также на границе с Польшей или Литвой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, для нынешних руководителей России, которые являются ментальными выходцами из Советского Союза, важно иметь хотя бы какие-то достижения к определенным сакральным датам. Поэтому вполне возможно, что новое наступление может начаться именно 24 февраля.

В свою очередь, военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь убежден, что Россия не сможет повторить такое же масштабное наступление на территорию Украины, как это было 24 февраля 2022 года, однако Путин, вероятно, требует от оккупантов захватить Донецк и Луганск. области.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что следующая массированная атака российских оккупационных войск может прийтись на годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Читайте также: