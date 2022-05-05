Провокации в Приднестровье и Беларуси, наступление на Донбассе и ракетные удары по железным дорогам: вечерняя сводка Генштаба

Провокации в Приднестровье и Беларуси, наступление на Донбассе и ракетные удары по железным дорогам: вечерняя сводка Генштаба

Продолжаются 71 сутки героической борьбы с российскими захватчиками. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

В частности, враг не прекращает применение минометов и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения и продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи.

О том, какая ситуация на фронте на вечер 5 мая, сообщает прессслужба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Ситуация в Беларуси и так называемом Приднестровье

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Одновременно провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории республики Беларусь. Осуществляет перегруппировку, принимает меры по пополнению боеприпасов и горючего. Пытается улучшить тактическое положение своих войск.

Оккупанты продолжают воровать аграрную продукцию Украины

На временно захваченных территориях кафиры продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения российской стороной Правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории. Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

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Волынское, Полесское и Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В вооруженных силах республики Беларусь отмечена приведением отдельных подразделений в высшие степени боеготовности с целью проверки. На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные займы в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов. В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет. Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации.

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Донбасс

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

Юг Украины

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих по контракту.

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