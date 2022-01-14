Провокация и дальнейшее вторжение: в США раскрыли планы Кремля и назвали термины

Провокация и дальнейшее вторжение: в США раскрыли планы Кремля и назвали термины

Военное вторжение России в Украину может начаться с середины января по середину февраля.

Россия планирует совершить военное вторжение в Украину ориентировочно в середине января — середине февраля этого года. Перед этим Кремль задумал совершить масштабную провокацию, чтобы обвинить украинских военных и оправдать агрессию.

Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

Провокация и вторжение

"Наша разведка получила информацию о том, что Россия хочет получить возможность сфабриковать повод для вторжения. Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они снова готовят этот сценарий", — отмечает советник Байдена.

По словам Салливана, в США есть доказательства того, что россияне учатся ведению войны в условиях крупных городов и использованию взрывчатки для диверсий против собственных сил.

Советник главы Белого дома отметил, что у США есть информация, свидетельствующая о том, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения операции под "фальшивым флагом" на Востоке Украины.

"Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться с середины января до середины февраля", — сказал он. Салливан предупредил, что агрессия РФ против Украины приведет к "массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям".

Он пообещал, что в течение следующих суток администрация президента США поделится с прессой деталями этого российского плана.

Спикер Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердили, что США действительно владеют данными о планах Кремля совершить провокации в Украине, которые станут поводом для дальнейшего вторжения.

Воинственность росСМИ

В США обратили внимание, что в росСМИ начали настраивать русскоязычную аудиторию к вторжению, в частности подчеркивая рассказы о якобы ухудшении прав человека в Украине и усилении воинственности украинских лидеров.

Данные ГУР Украины

В главном управлении разведки Минобороны подтверждают данные западных партнеров, Россия готовит провокации против своих военных, чтобы обвинить Украину. Об этом идет речь 14 января в сюжете ТСН.19:30.

Разведчики ожидают, что эта провокация может произойти вообще в непризнанном Приднестровье. По информации разведчиков, провокацию могут организовать на артскладах в селе Колбасная – это один из самых больших арсеналов в Европе. Россияне там хранят 20 тысяч тонн снарядов.

Провокация в Киеве?

Российские диверсанты или провокаторы могут устроить провокационный инцидент в Киеве, который может стать поводом к государственному перевороту. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников в администрации Байдена, пожелавших остаться анонимными.

Реакция России

В Кремле традиционно отрицают, что имеют какие-либо планы по вторжению в Украину. В ответ на сообщение Салливана, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что "такие заявления носят голословный характер".

Об этом сообщает ТАСС.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", — сказал спикер Путина.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании сказал, что риск войны в Европе наибольший за 30 лет.

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