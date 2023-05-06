Провокация Кремля с беспилотниками: у Путина заговорили об убийстве Зеленского – Подоляк

Россия совершила атаку беспилотниками по Кремлю, чтобы попытаться "легализовать" удары по центру Киева и попытки убить президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время стрима Юлии Латыниной, пишет УНИАН.

"Они симитировали конкретное действие в Кремле, для того чтобы обладать, как они думают, легальным правом наносить удар, тем или иным ракетным оружием, по центру Киева для того, чтобы устранить человека, с волей которого они по-другому справиться не могут", – подчеркнул он.

По мнению россиян, удар по правительственному кварталу Киева или физическое уничтожение человека, который "волевым решением сценарно держит эту войну правильно, позволит избежать катастрофических последствий в войне".

"Они сами это постановочное видео сняли. После этого решили: "А давайте мы быстренько этой же ночью нанесем какой-то ответный удар чем-то по центрам принятия решений в Киеве. Тем самым покажем, что табу окончательно сняты", – отметил Подоляк.

Он также сказал, что Россия достаточно безразлично отреагировала на атаку по Кремлю. Если бы она действительно не была осуществлена российскими спецслужбами, по мнению Подоляка, Путин сделал бы кадровые перестановки среди тех, кто отвечал за безопасность Москвы.

Провокация с беспилотниками в Москве

В ночь на 3 мая над Сенатским дворцом в Кремле раздались два мощных взрыва. Впоследствии в Сети появилось видео момента взрыва беспилотника над резиденцией Путина в Кремле. Россия обвинила в инциденте Украину.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не атаковала Москву.

В ОП предупредили, что путинский режим устроил эту провокацию, поскольку готовит "масштабный террористический акт".

Немецкий политолог объяснил, что Путин устроил провокацию с беспилотниками как оправдание "для каких-то крупных акций".

Российские оккупанты после взрывов в Кремле начали пугать украинцев применением стратегических бомбардировщиков с ядерными боеголовками.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что появление над кремлевской резиденцией Путина дронов должно было показать несостоятельность российской армии защитить даже величайшую святыню России – Кремль. Устроить диверсию могла "внутренняя фронда".

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