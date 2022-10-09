Провокация спецслужб РФ: россияне пытались провести разговор от имени премьера Украины с гендиректором Bayraktar — ГУР (видео)

Главное управление разведки МО Украины сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара. Разговор велся якобы от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Так, российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake, которая базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек вроде бы говорит не свойственные ему вещи.

"На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar Defence, производящей известные беспилотники "Байрактар", Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии. Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым "секретарем компании Baykar". Следовательно, и отвечать на вопрос: "а что же произошло сегодня с крымским мостом?", — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности.

Производство "Байракторов" в Украине.

В Украине уже скоро начнут налаживать производство "байракторов". Проектирование украинского филиала Baykar Makina уже находится на финальной стадии. В Украине планируется не только производство знаменитых БПЛА, но и научно-техническая часть.

Также недавно руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках рабочего визита в Турцию встретился с руководителями компании Baykar.

Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности производства БПЛА на территории Украины.

Гендиректор компании Baykar также заявил, что она не будет продавать России "Байракторы", какую бы сумму ей не предлагали.

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