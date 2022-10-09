Провокация спецслужб РФ: россияне пытались провести разговор от имени премьера Украины с гендиректором Bayraktar — ГУР (видео)

ГУР сорвало провокацию российских спецслужб против гендиректора Bayraktar.
Главное управление разведки МО Украины сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара. Разговор велся якобы от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Так, российские спецслужбы пытаются освоить технологию deepfake, которая базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек вроде бы говорит не свойственные ему вещи.
"На этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar Defence, производящей известные беспилотники "Байрактар", Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии. Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым "секретарем компании Baykar". Следовательно, и отвечать на вопрос: "а что же произошло сегодня с крымским мостом?", — говорится в сообщении.
По данным спецслужб, целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности.
Производство "Байракторов" в Украине.
В Украине уже скоро начнут налаживать производство "байракторов". Проектирование украинского филиала Baykar Makina уже находится на финальной стадии. В Украине планируется не только производство знаменитых БПЛА, но и научно-техническая часть.
Также недавно руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках рабочего визита в Турцию встретился с руководителями компании Baykar.
Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности производства БПЛА на территории Украины.
Гендиректор компании Baykar также заявил, что она не будет продавать России "Байракторы", какую бы сумму ей не предлагали.
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