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Провокация в Беларуси и ракетные удары в Днепре и Западной Украине: итоги 16-х суток войны

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Провокация в Беларуси и ракетные удары в Днепре и Западной Украине: итоги 16-х суток войны

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Оккупанты пока успокоились на Полесском направлении возле Киева и занимаются восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск.

В Генеральном штабе ВСУ подвели итоги шестнадцатых суток войны с Россией.

Так, противник продолжает вести наступательную операцию против Украины. Оккупанты безуспешно пытаются восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений. На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.

Провокации в Беларуси

Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате ударов на белорусской территории никто не пострадал.

Враг совершил эту провокацию, чтобы втянуть вооруженные силы Беларуси в военную операцию против Украины.

Полесское направление

Оккупанты пока не ведут наступательных действий. Россияне продолжают удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Захватчики занимаются восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск.

Северское направление

Враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям населенных пунктов Зазимья и Вишенки. На отдельных участках оккупанты получили частичный успех. Захватчики пытаются занять Михайло-Коцюбинское и Шестовицу, чтобы блокировать Чернигов с юго-западного направления.

Слобожанское направление

Россияне сосредоточили силы в районах Северодонецка, Сватового, Купянска, Великой Писаревки, Московского Бобряка, Лебедина, но активных наступательных действий не проводят. Они перемещают резервы в Сумы.

Донбасс и Юг

На Донецком и Таврическом направлениях противник основные усилия сосредоточил на захвате украинских Мариуполя и Северодонецка.

На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах Степного, Щербаков и продолжают свою деятельность в районе Гуляй Поля.

Воздух

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ПКС РФ применили крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в Луцке, Днепре, Ивано-Франковске. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее 10 крылатых ракет.

Напомним, российские самолеты 11 марта атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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