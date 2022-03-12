Провокация в Беларуси и ракетные удары в Днепре и Западной Украине: итоги 16-х суток войны

Оккупанты пока успокоились на Полесском направлении возле Киева и занимаются восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск.

В Генеральном штабе ВСУ подвели итоги шестнадцатых суток войны с Россией.

Так, противник продолжает вести наступательную операцию против Украины. Оккупанты безуспешно пытаются восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений. На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.

Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате ударов на белорусской территории никто не пострадал.

Враг совершил эту провокацию, чтобы втянуть вооруженные силы Беларуси в военную операцию против Украины.

Полесское направление

Оккупанты пока не ведут наступательных действий. Россияне продолжают удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Захватчики занимаются восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск.

Северское направление

Враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям населенных пунктов Зазимья и Вишенки. На отдельных участках оккупанты получили частичный успех. Захватчики пытаются занять Михайло-Коцюбинское и Шестовицу, чтобы блокировать Чернигов с юго-западного направления.

Слобожанское направление

Россияне сосредоточили силы в районах Северодонецка, Сватового, Купянска, Великой Писаревки, Московского Бобряка, Лебедина, но активных наступательных действий не проводят. Они перемещают резервы в Сумы.

Донбасс и Юг

На Донецком и Таврическом направлениях противник основные усилия сосредоточил на захвате украинских Мариуполя и Северодонецка.

На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах Степного, Щербаков и продолжают свою деятельность в районе Гуляй Поля.

Воздух

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ПКС РФ применили крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в Луцке, Днепре, Ивано-Франковске. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее 10 крылатых ракет.

Напомним, российские самолеты 11 марта атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу, заявив, что российские войска готовят серию провокаций и готовятся нанести авиаудары по ряду населенных пунктов на территории Беларуси.

Впоследствии стало известно, что в Беларуси российские оккупанты обстреляли еще два населенных пункта.

Также украинские пограничники показали видео, как россияне обстреляли территорию Беларуси.

В свою очередь в Министерстве обороны Беларуси назвали фейком информацию о нанесении ракетных ударов по их территории.

ТСН.ua

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