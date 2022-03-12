Провокация в Беларуси и ракетные удары в Днепре и Западной Украине: итоги 16-х суток войны

Оккупанты пока успокоились на Полесском направлении возле Киева и занимаются восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск.
В Генеральном штабе ВСУ подвели итоги шестнадцатых суток войны с Россией.
Так, противник продолжает вести наступательную операцию против Украины. Оккупанты безуспешно пытаются восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений. На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги.
Провокации в Беларуси
Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежи на территории Беларуси. В результате ударов на белорусской территории никто не пострадал.
Враг совершил эту провокацию, чтобы втянуть вооруженные силы Беларуси в военную операцию против Украины.
Полесское направление
Оккупанты пока не ведут наступательных действий. Россияне продолжают удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Захватчики занимаются восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск.
Северское направление
Враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям населенных пунктов Зазимья и Вишенки. На отдельных участках оккупанты получили частичный успех. Захватчики пытаются занять Михайло-Коцюбинское и Шестовицу, чтобы блокировать Чернигов с юго-западного направления.
Слобожанское направление
Россияне сосредоточили силы в районах Северодонецка, Сватового, Купянска, Великой Писаревки, Московского Бобряка, Лебедина, но активных наступательных действий не проводят. Они перемещают резервы в Сумы.
Донбасс и Юг
На Донецком и Таврическом направлениях противник основные усилия сосредоточил на захвате украинских Мариуполя и Северодонецка.
На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.
Отдельные подразделения противника закрепились в районах Степного, Щербаков и продолжают свою деятельность в районе Гуляй Поля.
Воздух
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ПКС РФ применили крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в Луцке, Днепре, Ивано-Франковске. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее 10 крылатых ракет.
Напомним, российские самолеты 11 марта атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.
- Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу, заявив, что российские войска готовят серию провокаций и готовятся нанести авиаудары по ряду населенных пунктов на территории Беларуси.
- Впоследствии стало известно, что в Беларуси российские оккупанты обстреляли еще два населенных пункта.
- Также украинские пограничники показали видео, как россияне обстреляли территорию Беларуси.
- В свою очередь в Министерстве обороны Беларуси назвали фейком информацию о нанесении ракетных ударов по их территории.