"Проявите ваше лидерство в приближении мира": Зеленский обратился к Байдену и Си Цзиньпину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президентам Джо Байдену и Си Цзиньпину в преддверии саммита мира, который пройдет в Швейцарии. Он подчеркнул, что Россией руководят люди, желающие сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной.

Видео с обращением, записанное в Харькове на фоне типографии, по которой РФ нанесла удар 23 мая, президент опубликовал в Telegram.

"Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия – Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. Вместе со Швейцарией мы готовим такой Саммит. 15 июня его начало. Мы подтверждаем участие уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру. Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы, так же как эти книги (типография в Харькове – ред.), сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами", - сказал президент в своем обращении.

Глава государства подчеркнул, что усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств.

"Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием", - добавил Владимир Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗЕЛЕНСКИЙ из обстрелянного ХАРЬКОВА обратился к ЛИДЕРАМ МИРА

Напомним, США пока не могут подтвердить личное участие президента Джо Байдена в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

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