Кулеба отреагировал на сюжет пропагандистов, в котором они призывали продолжать бить по критической инфраструктуре

Россия продолжает распространять через пропагандистские каналы геноцид – сами же подтверждают, что обстреливают критически важную инфраструктуру Украины.

Россия продолжает разжигать геноцид по российскому государственному телевидению. РФ признает, что бьет по критической инфраструктуре нашего государства.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Разжигание геноцида на российском государственном телевидении в разгаре. Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения и призывают к новым ударам. Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Также он добавил видео одного из российских пропагандистских телеканалов, в котором идет речь о том, что оккупанты "начали бить по подстанциям, ТЭЦ, а также по газовой инфраструктуре".

"Понятно, к чему это может привести Украину. Удары возмездия – проявления нашей святой ненависти. Они будут сидеть без газа, света и всего", – сказал один из пропагандистов в эфире телеканала.

Напомним, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что российские власти официально не обращались в Украину относительно мирных переговоров.

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