Пройти ВЛК можно будет в больнице: какие изменения предусмотрены в работе военно-врачебных комиссий

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта, предусматривающих изменения в работе военно-врачебных комиссий (ВЛК).

Законопроекты №9154 "О внесении изменений в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении (по работе военно-врачебных комиссий)" и №9158 "О внесении изменений в Устав внутренней Службы Вооруженных сил Украины относительно усовершенствования вопросов оформления документов и лечения военнослужащих под время действия военного положения приняты парламентариями в первом чтении.

Проект закона №9154 предусматривает, что военно-врачебные комиссии могут создаваться не только при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны, но и при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Проектом законопроекта №9158 предлагается внести изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил Украины для "совершенствования вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения",

В частности, речь идет, что "справка о травме (ранения, контузии, увечья) составляется в течение пяти дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части о получении военнослужащим ранения (ранения, контузии, увечья)", — обяснил председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. Также в течение пяти дней "справка направляется в военное учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальную поддержку".

Таким образом, отметил Завитневич "Документы будут "ходить" за военным, а не военный будет "ходить" по документам. Это будет способствовать решению проблем очередей и излишней бюрократии, чтобы военнослужащие, которые ранены и находятся на лечении, не выстаивали в очередях для получения той или иной другой справки от военно-медицинской комиссии".

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