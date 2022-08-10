Прячутся от ВСУ: в Херсонской области оккупанты размещают технику возле стратегической инфраструктуры

В Херсонской области россияне размещают свою технику у объектов стратегической инфраструктуры. Они думают, что хотя бы таким образом смогут уберечься.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"Рашисты селятся и размещают свою технику возле стратегической инфраструктуры. Как на Каховской ГЭС и Каховском магистральном канале. Но наши ВСУ работали и будут работать ювелирно. Задачи наших военных — изгнать орков и не повредить важные объекты и тем более — сохранить жизнь людей", – подчеркнул он.

Как сообщалось, украинские защитники снова заставили оккупантов в Херсонской области нервничать. На этот раз они попали по мосту возле Каховской ГЭС. Это привело к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования.

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