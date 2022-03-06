Прячутся среди вещей и предлагают деньги: пограничники задерживают мужчин, уклоняющихся от армии

Прячутся среди вещей и предлагают деньги: пограничники задерживают мужчин, уклоняющихся от армии

Пограничники задержали сразу несколько нарушителей.

Пограничники снова не пропустили мужчин-уклонистов за границу. Они прятались в багажниках авто, поезде и притворялись иностранцами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сегодня ночью в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией пограничники обнаружили мужчину. Его перевозила супруга под вещами в багажнике Lexus.

А уже к вечеру в пункте пропуска "Россошаны" пограничники Черновицкого отряда обнаружили еще одного такого "пассажира". Он скрывался среди вещей в багажнике автомобиля Mitsubishi. Перевозила молодого человека 1997 года рождения женщина, которая ехала за рулем автомобиля. Когда пограничники начали составлять админпротокол за попытку нарушения государственной границы, молодой человек пытался предоставить неправомерную выгоду в размере 77 500 грн. Данный факт задокументирован сотрудниками ВВВБ Госпогранслужбы и направлены сообщения в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренных ч.1 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва по мобилизации).

Другого нарушителя, заскочившего в поезд и пытавшегося незаконно пересечь границу без прохождения пограничного контроля, задержали пограничники Волынского отряда. В дальнейшем во время проверочных мероприятий был задержан водитель, подвозивший вышеуказанного гражданина Украины к месту перестановки колесных пар. Устанавливаются детали правонарушения.

А в пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники задокументировали три попытки предоставления неправомерной выгоды мужчинами. Они предлагали 300, 1 тысячу и 2 тысячи долларов США, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины.

Еще трое иностранцев в пунктах пропуска "Грушев", "Краковец" и "Порубное" предлагали 200, 300 долларов США и 300 евро, чтобы беспрепятственно пересечь границу. В дальнейшем было установлено, что один из нарушителей имеет украинское гражданство.