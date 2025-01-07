Прячутся за гражданскими: оккупанты создали штаб в крымском санатории

На данный момент партизаны устанавливают все детали.

Оккупанты разместили военный штаб в санатории в Сакском районе Крыма.

Об этом сообщили представители партизанского движения "АТЕШ".

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По предоставленной информации, на территории санатория зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана.

"Оккупанты цинично прикрываются гражданскими, размещая свои объекты в курортной зоне, окруженной санаториями и жилыми домами. Это не только угрожает безопасности местных жителей, но и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", — сообщили в АТЕШ.

Партизаны добавили, что вся собранная информация передана в нужные руки.

Санатории оккупированного Крыма превратились в штабы военных РФ

Напомним, военно-морская логистика России во временно оккупированном Крыму фактически уничтожена, что значительно усложнило операции РФ в регионе.

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