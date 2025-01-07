Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Прячутся за гражданскими: оккупанты создали штаб в крымском санатории

Прячутся за гражданскими: оккупанты создали штаб в крымском санатории

Санаторий в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

На данный момент партизаны устанавливают все детали.

Оккупанты разместили военный штаб в санатории в Сакском районе Крыма.

Об этом сообщили представители партизанского движения "АТЕШ".

По предоставленной информации, на территории санатория зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана.

"Оккупанты цинично прикрываются гражданскими, размещая свои объекты в курортной зоне, окруженной санаториями и жилыми домами. Это не только угрожает безопасности местных жителей, но и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", — сообщили в АТЕШ.

Партизаны добавили, что вся собранная информация передана в нужные руки.

Санатории оккупированного Крыма превратились в штабы военных РФ

Санатории оккупированного Крыма превратились в штабы военных РФ

Напомним, военно-морская логистика России во временно оккупированном Крыму фактически уничтожена, что значительно усложнило операции РФ в регионе.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация