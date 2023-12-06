"Прямо перед нами в*б*ло": шокированные оккупанты показали уничтоженный Т-72 под Бахмутом

Украинские военные уничтожили вражеский танк вместе с экипажем.
Под Бахмутом украинские военные уничтожили российский танк Т-72Б3 вместе с экипажем.
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Танк противника, стоимостью $3,5 млн, стал металлоломом благодаря ударному дрону "Дикие шершни". Цель уничтожили операторы роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр в кооперации с аэроразведкой 80-й ОДШБр на Бахмутском направлении.
На кадрах, ехавшие вслед за этим танком солдаты оккупационной армии РФ, показали последствия удара. Оккупанты чудом не попали под удар и уцелели.
"Ехали из Бахмута, прямо перед нами в*б*ло машину! Это двигло лежит? Вот еще что-то на ветвях висит... Экипажу п*з*а прям вообще! Пацаны, все, пошли обратно!", — говорит за кадром оккупант, снимающий последствия мощного удара ВСУ.
Напомним, в Бердянске утром 6 декабря раздался мощный взрыв.
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