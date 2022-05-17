"Прямо сейчас, во время войны, переходим на стандарты НАТО": Шмыгаль о трансформации ВСУ

"Прямо сейчас, во время войны, переходим на стандарты НАТО": Шмыгаль о трансформации ВСУ

Премьер-министр поблагодарил ЕС и Италию за помощь Украине в военной, технологической, финансовой и гуманитарной сферах.

Украина начала трансформацию Вооруженных сил.

Об этом сообщил премьер-министр Украины интервью итальянскому изданию Adnkronos.

"Прямо сейчас, во время войны, переходим на стандарты НАТО. Получаем много современного оружия для украинских военных. Наша армия высоко мотивирована защищать свою землю и европейские границы. Поэтому мы нуждаемся еще больше в таком вооружении, а также финансах, европейской перспективе и санкциях против агрессора", – отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что быть частью европейской демократии, быть в европейской семье стран - это выбор украинского общества.

"Это то, что закреплено в нашей Конституции, и то, что в сердцах наших людей и военных. Мы платим большую цену за свободу, демократию и желание быть частью цивилизованного мира. Украина сейчас в центре европейского континента и в то же время — на границе демократии", – резюмировал премьер.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что во время боевых действий вряд ли Украину примут в НАТО. Но украинская армия демонстрирует такие чудеса, которым стоя аплодируют военные всего мира, и прежде всего НАТО.

"Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", - Резников об эвакуации из "Азовстали"

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