Прямо во время прямого включения съемочную группу ТСН обстреляли возле Бахмута

Прямо во время прямого включения съемочную группу ТСН обстреляли возле Бахмута

Прямое включение прервали ракетные обстрелы, так что журналисту и оператору пришлось срочно прятаться в укрытие.

Во время прямого включения в эфире ТСН журналист Александр Загородний и оператор Иван Головач попали под вражеский обстрел.

Журналист именно рассказывал об обстрелах трассы Бахмут-Лисичанск, по которой местные пытаются вырваться из-под обстрелов, но попадают в ловушки. В каких трудных условиях им удается прорываться.

Также читайте Николаевские больницы заполняют ранеными гражданскими и военными от действий оккупантов

В это время на позицию, где была съемочная группа, начали прилетать вражеские ракеты. Съемочная группа начала прятаться в укрытие. Уже лежа журналисту пришлось заканчивать включение.

Напомним, что полтора часа назад враг повредил высоковольтную линию недалеко от Бахмута. Без электричества и воды остались сам Бахмут, Славянск, Дружковка, Краматорск.

Читайте также:

Профиль жены и дочерей: какие секреты скрыл автор памятников Родине-матери и основателям Киева в монументах

Сотни волонтеров восстановили 400 домов на Черниговщине и планируют продолжать, но не хватает специалистов и материала

Улица Арестовича и станция метро "Буча": в Киевсовете объяснили, почему так не переименуют и какие названия рассматривают