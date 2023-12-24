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Прямое попадание: на Донетчине ВСУ ударили по скоплению оккупантов в блиндаже – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1364
Время на прочтение
1 мин
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Прямое попадание: на Донетчине ВСУ ударили по скоплению оккупантов в блиндаже – видео

Удар ВСУ по оккупантам Донецкой области/ Фото: скриншот

Украинские военные обнаружили и обезвредили врага в Донецкой области.

В Донецкой области, возле населенного пункта Диброва, украинские военные ликвидировали очередную группу солдат оккупационной армии России прямым попаданием расчета САУ 2С1 "Гвоздика".

Видео показала 1-я отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна.

По данным военных, при ударе в блиндаже находились до 10 оккупантов.

Напомним, россияне после потери трех Су-34 снизили количество авиаударов по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1364
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