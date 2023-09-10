Прямое попадание с ПТРК: Зеленский предоставил подробности об ужасном ударе по волонтерам

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ужасном преступлении россиян, а именно, ударе по авто с иностранными волонтерами вблизи города Часов Яр на Донетчине.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента 10 сентября 2023 года.

"Сегодня близ города Часов Яр в Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание с ПТРК. По состоянию на это время точно известно, что погиб канадец Энтони Игнат. К сожалению, вероятно, тоже погибла испанка Эмма Игуаль. — Мои соболезнования родным…" сказал Зеленский.

По его словам, еще два волонтера, гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, находятся в больнице Днепра. Им оказывается необходимая помощь.

"Этот российский обстрел опять-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общей моральной обязанностью человечества остановить террор и победить зло", — сказал он.

Напомним, утром 9 сентября четверо волонтеров на микроавтобусе отправились из Славянска в село Ивановское в направлении Бахмута, чтобы оценить потребности мирных жителей. От прямого попадания при обстреле автомобиль опрокинулся и загорелся.

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