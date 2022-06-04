"Прямое попадание": ВСУ уничтожили российский Т-72 на Донбассе (видео)

Украинские военные ликвидировали танк оккупантов.
Вооруженные силы Украины искусно уничтожили танк Т-72 российских захватчиков в Донецкой области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Прямое попадание в оккупантский Т-72 повлекло за собой детонацию боекомплекта. Еще один танк больше не будет разрушать нашу страну", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожской области ВСУ уничтожили наблюдательный пункт и два состава оккупантов, ликвидировано 20 россиян.
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